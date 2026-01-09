L'Ucraina si trova di fronte a una scelta fondamentale tra libertà e sottomissione. In qualità di medico militare, fondatrice di “Gli Angeli di Taira” e ex prigioniera di guerra, porto un punto di vista diretto e concreto sulla situazione. Questa analisi mira a chiarire le dinamiche in gioco, senza enfasi o giudizi, offrendo uno sguardo sobrio sulla realtà di un paese che affronta decisioni cruciali per il proprio futuro.

Non parlo come vittima né come simbolo. Parlo come medico militare, come fondatrice del corpo di evacuazione volontario “Gli Angeli di Taira” e come ex prigioniera di guerra. Sono sopravvissuta alle prigioni russe per poter raccontare la verità. Quello che ho visto e vissuto non è un film dell’orrore: è la realtà quotidiana di migliaia di ucraini. Nelle celle sotterranee di Mariupol e Donetsk la libertà si riduce a una scelta primitiva: sottomissione o morte. I miei compagni cadevano uno dopo l’altro, spegnendosi davanti ai miei occhi. Ho visto corpi svuotarsi di vita, ho visto persone torturate con metodi medievali nel cuore del ventunesimo secolo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

