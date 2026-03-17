Neonato morto nella culla a Trieste | il padre indagato per omicidio emergono accuse choc sui maltrattamenti

A Trieste, un neonato è stato trovato morto nella culla e il padre è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio. Durante le indagini sono emerse accuse di maltrattamenti che coinvolgono la famiglia. La vicenda si sta sviluppando nel contesto di un procedimento giudiziario che sta analizzando i dettagli della tragica morte del bambino.

Cosa è successo al neonato morto a Trieste?. Una tragedia familiare che si trasforma in un caso giudiziario complesso e inquietante. A Trieste, un uomo di 30 anni è finito sotto indagine con l’accusa di omicidio in relazione alla morte del figlio di appena cinque mesi, trovato senza vita nella sua culla. Il fatto risale al 18 dicembre 2024, ma solo ora l’inchiesta sembra delineare un quadro ben diverso da quello inizialmente ipotizzato. Quella mattina, i genitori avevano trovato il piccolo immobile nel lettino. Il decesso, secondo le ricostruzioni, sarebbe avvenuto diverse ore prima, probabilmente nella serata precedente. Ed è proprio in quelle ore che si concentrano i sospetti degli investigatori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Neonato morto nella culla a Trieste: il padre indagato per omicidio, emergono accuse choc sui maltrattamenti Articoli correlati Neonato morto nella culla in Italia: padre indagato per omicidioUn uomo di 30 anni, originario di Trieste, è indagato dalla Procura di Trieste con l’accusa di omicidio per la morte del proprio figlio neonato,... Padre di Trieste indagato: neonato morto, due figlieUn uomo di 30 anni residente a Trieste è al centro di un’indagine della Procura locale per omicidio, accusato di aver causato la morte del proprio... Una raccolta di contenuti su Neonato morto Temi più discussi: Neonato morto nella culla termica nella parrocchia della chiesa, il prete patteggia un anno; Don Antonio Ruccia, indagato per la morte di un neonato nella culla termica a Bari, ha patteggiato un anno di carcere; Neonato morto nella culla termica, l'annuncio di don Ruccia dopo il patteggiamento: Io, pronto a lasciare la parrocchia; Neonato morto nella culla termica a Bari, il parroco patteggia. A processo resta il tecnico della manutenzione. Neonato fu trovato morto in culla, il padre indagato per omicidio(ANSA) - TRIESTE, 17 MAR - Avrebbe causato la morte del figlio neonato mentre lo metteva a dormire nel lettino. Per questo motivo un uomo di 30 anni, triestino, sarebbe indagato dalla Procura di Tries ... msn.com Tragedia a Bari, neonato trovato morto nella culla termica: patteggiamento del parroco e processo al tecnicoNeonato trovato morto nulla culla termica: il malfunzionamento del sistema e le circostanze della tragedia a Bari. La decisione del Tribunale su Don Antonio Ruccia e il tecnico. notizie.it Neonato morto in culla, il padre 30enne indagato per omicidio - facebook.com facebook Neonato morto nella culla termica, il parroco patteggia un anno x.com