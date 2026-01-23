Abusi su minori in una casa di accoglienza | arrestato educatore a Salerno

Un educatore di 35 anni, residente a Salerno, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di abusi su minori all’interno di una casa di accoglienza. Le indagini hanno portato al fermo, emerso nel corso di approfondimenti riguardanti presunte violenze e produzione di materiale pedopornografico. L’operazione evidenzia l’importanza di vigilare sulla tutela dei minori e sulla sicurezza nelle strutture di accoglienza.

La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo di 35 anni, domiciliato in provincia di Salerno, con le pesanti accuse di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. Il provvedimento è stato eseguito dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica.🔗 Leggi su Salernotoday.it

