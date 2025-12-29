Dal ’Polo della moda’ ad Albanese | Un anno di scelte sbagliate

A fine anno, il coordinamento cittadino di Forza Italia di Reggio ha analizzato le decisioni dell’amministrazione comunale nel 2025, evidenziando quelle considerate insoddisfacenti o discutibili. In questo bilancio, si riflette sulle scelte che hanno caratterizzato il percorso dell’ultimo anno, offrendo un quadro chiaro e obiettivo delle criticità riscontrate. Un’analisi che mira a favorire un confronto costruttivo e una riflessione sulle prossime tappe amministrative.

Fine anno, tempo di bilanci. Il coordinamento cittadino di Forza Italia ha stilato un elenco delle scelte dell' amministrazione comunale di Reggio del 2025 giudicate sbagliate o inadeguate. "Il caso Max Mara – dicono Luca Vezzani (foto) e Mariarosaria Tedesco – ha dimostrato l'incapacità di gestire i rapporti con il tessuto produttivo. Un investimento perso, posti di lavoro sfumati. Dopo l'incendio Inalca, invece di lavorare per creare le condizioni del reinvestimento, si è scelta la strada dello scontro giudiziario". E poi il caso Acer: "Nessuna trasparenza, poltrone ai fedelissimi, sprechi di denaro pubblico.

