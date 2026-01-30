Nella notte americana, due delle favorite della stagione NBA hanno subito una battuta d’arresto. Oklahoma City Thunder e Detroit Pistons hanno perso le rispettive partite, lasciando spazio a nuove speranze per le rivali. Gli Heat di Fontecchio, invece, trovano il riscatto con una vittoria importante. La stagione entra nel vivo e i risultati sorprendono, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Los Angeles (Stati Uniti), 30 gennaio 2026 – In questo scampolo iniziale del 2026, gli Oklhaoma City Thunder sembrano aver un po’ perso quella continuità che aveva permesso loro di vincere il primo storico titolo NBA a giugno e li aveva resi una squadra schiacciasassi anche nella prima parte della nuova stagione. Questa notte, al Target Center di Minneapolis, i Thunder hanno infatti incassato la sesta sconfitta da inizio 2026 (sono 11 quelle totali) perdendo 123-111 contro i Minnesota Timberwolves. Trascinati dai 26 punti di Anthony Edwards, i T-Wolves hanno preso già nel primo quarto le redini del match e non le hanno più lasciate, rendendosi protagonisti di una grande prova balistica (eguagliato il record stagionale di 22 triple segnate su 47 tentativi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, cadono le capoliste Thunder e Pistons. Riscatto per gli Heat di Fontecchio

Approfondimenti su Thunder Pistons

Nella notte NBA del 18 gennaio si sono disputate nove partite, offrendo diverse novità sulle prestazioni individuali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Thunder Pistons

NBA, i risultati della notte (30 gennaio): 76ers vincenti, cadono Pistons e ThunderSi sono disputate otto partite in questa notte NBA, che sta vivendo di una fase ormai avviata al cercare di trovare le situazioni che vedremo prima della ... oasport.it

NBA, i risultati della notte. Cadono Detroit e OKC, vittorie di Houston e BostonSono otto le partite di una notte NBA dove cadono entrambe le squadre al numero uno di Eastern e Western Conference. I Detroit Pistons cedono in casa ... oasport.it

I Thunder cadono ancora in casa e dopo aver perso contro Indiana si arrendono anche ai Toronto Raptors. Decisive le giocate di Scottie Barnes nel finale che prima stoppa Chet Holmgren e poi tocca il rimbalzo sul libero di Jamal Shead consegnando a Toron - facebook.com facebook