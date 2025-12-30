NBA OKC vince ancora con un super Shai Gli Heat di Fontecchio sgambettano i Nuggets
Gli Oklahoma City Thunder continuano la loro stagione con una vittoria significativa contro gli Atlanta Hawks, grazie a un terzo quarto decisivo e alle prestazioni di Shai Gilgeous-Alexander. Nel frattempo, gli Heat di Fontecchio ottengono una vittoria contro i Denver Nuggets. Questi risultati evidenziano l’andamento delle squadre NBA e l’importanza delle prestazioni individuali nel corso delle partite.
Oklahoma City (Stati Uniti), 30 dicembre 2025 – Dopo la vittoria ottenuta contro i Philadelphia 76ers, gli Oklahoma City Thunder hanno centrato un altro successo sconfiggendo 140-129 gli Atlanta Hawks: decisivo è stato il terzo quarto, in cui i campioni NBA in carica hanno preso il largo piazzando un 43-29 di parziale, ispirato dai 15 punti di Shai Gilgeous-Alexander. L’asso canadese alla fine ha chiuso a quota 39, inanellando la centoquattresima gara di fila con almeno 20 punti messo a referto. Agli Hawks, che hanno eguagliato la miglior prestazione da tre della franchigia (2554), non sono invece bastati i 56 punti messi assieme dal duo formato da Alexander-Walker (30) e Okongwu (26 con anche 14 rimbalzi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
