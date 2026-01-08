Nba i Thunder vincono nel segno di Gilgeous-Alexander Gli Spurs travolgono i Lakers

Gli Oklahoma City Thunder hanno ripreso il cammino vittorioso, con un'ottima prestazione di Shai Gilgeous-Alexander, dopo due sconfitte consecutive. Nello stesso giorno, gli San Antonio Spurs hanno dominato i Los Angeles Lakers, confermando il loro buon momento in questa stagione NBA. I risultati delle partite offrono uno sguardo aggiornato sulla classifica e sugli andamenti delle squadre.

Los Angeles (Stati Uniti), 8 gennaio 2026 – Dopo due sconfitte, gli Oklahoma City Thunder sono tornati al successo. Non senza fatica, i campioni NBA in carica hanno infatti sconfitto 129-125 gli Utah Jazz dopo un tempo supplementare. Protagonista assoluto del successo stagionale numero 31 di OKC è stato – neanche a dirlo – il solito Shai Gilgeous Alexander: l’asso canadese ha squadernato l’ennesima prestazione sensazionale, portando a casa un bottino di 46 punti (per lui 109^ gara consecutiva in cui ha raggiunto quantomeno quota 20), impreziosito dal canestro che ha mandato il match all’overtime, nel quale poi ha mandato a segno altri 9 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nba, i Thunder vincono nel segno di Gilgeous-Alexander. Gli Spurs travolgono i Lakers Leggi anche: Risultati NBA, Boston travolge i Lakers. 14° sigillo di fila per i Thunder di Gilgeous-Alexander Leggi anche: NBA, i risultati della notte (29 novembre): Doncic e Reaves trascinano i Lakers, vincono anche Knicks e Thunder. Nuggets ko contro gli Spurs La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. NBA, i risultati della notte. Vincono OKC e i Lakers, successi anche per San Antonio e Cleveland; NBA, i risultati della notte (1° gennaio): Thunder, Spurs e Nuggets vincono di slancio a Capodanno; Notte Nba, Oklahoma City travolge Golden State: vincono Cavaliers, Bucks e Lakers; NBA, Thunder incontenibili a San Francisco. Hawks corsari al Garden, Giannis decide nel finale. Basket, Nba: vittoria dei Suns sui Thunder, Detroit non si ferma - Nelle gare di Nba i Suns hanno vinto contro i Thunder, mentre i Pistons sono andati a vincere a casa dei Cavaliers. msn.com

