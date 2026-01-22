NBA Shai Gilgeous-Alexander show | Thunder dominano a Milwaukee Notte da record per i Knicks

Nella notte NBA, Shai Gilgeous-Alexander ha guidato i Thunder alla vittoria contro i Milwaukee Bucks, segnando 40 punti. Contemporaneamente, i Knicks hanno ottenuto la loro vittoria più larga di sempre, dominando Brooklyn. Due eventi che testimoniano l’intensità e la varietà delle sfide in corso nel campionato.

Il canadese segna 40 punti contro i Bucks, New York travolge Brooklyn con il successo più largo della sua storia. Vincono tutte le prime cinque della Eastern Conference Notte NBA ricca di spunti, record e prestazioni individuali da copertina. Tra infortuni pesanti e classifiche che iniziano a delinearsi, a prendersi la scena è Shai Gilgeous-Alexander, che guida gli Oklahoma City Thunder a un netto 122-102 in casa dei Milwaukee Bucks, confermandosi sempre più candidato serio al premio di MVP. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it NBA, i Thunder vincono rimontando dal -21 e senza Gilgeous-AlexanderGli Oklahoma City Thunder hanno conquistato la loro seconda vittoria consecutiva, battendo i Memphis Grizzlies 117-116. NBA, i Thunder di Gilgeous-Alexander non fanno sconti ai Trail BlazersGli Oklahoma City Thunder hanno concluso il 2025 con una vittoria importante, portando a 29 il loro totale in questa stagione regolare. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: SGA formato MVP: con 34 punti stende San Antonio; OKC perde a Miami ma SGA è sempre super; Shai Gilgeous-Alexander con un anno spettacolare con quattro trofei nella stagione, solo tre leggende hanno raggiunto il suo successo prima; Riscatto Knicks: +54 sui Nets. Shai domina a casa Antetokounmpo, Duren spinge Detroit. Nba, un super Shai Gilgeous-Alexander trascina i Thunder. New York domina Brooklin40 punti, 11 assist, 7 rimbalzi con una media di 16 su 19 dal campo: con questi numeri Shai Gilgeous-Alexander trascina i Thunder al successo con Milwaukee: la sfida termina con il risultato di 122-10 ... corrieredellosport.it Shai Gilgeous-Alexander fuels OKC Thunder in wire-to-wire rout of Giannis, Milwaukee BucksThe OKC Thunder ended its four-game road trip with a win over the Milwaukee Bucks on Wednesday. Here are three takeaways. sports.yahoo.com Luka Doncic Shai Gilgeous-Alexander Stephen Curry Nikola Jokic Victor Wembanyama Per la prima volta dal 2004, LeBron James - dopo 21 apparizioni da titolare consecutive, record ogni epoca nella storia della NBA - non sarà titolare all’All Star Game. E la facebook #Lakers Gli Oklahoma City Thunder hanno ripreso il cammino vittorioso, con un'ottima prestazione di Shai Gilgeous-Alexander, dopo due sconfitte consecutive. Nello stesso giorno, gli San Antonio Spurs hanno dominato i Los Angeles Lakers... x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.