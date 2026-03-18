Nel cuore di un centro commerciale, un Golden Retriever di nome Nash si ferma davanti a uno schermo di sorveglianza e mostra un'espressione di sorpresa. La scena cattura l'attenzione di chi passa, mentre Nash osserva attentamente l’immagine proiettata sul monitor. Il cane rimane immobile per alcuni secondi, poi si sposta leggermente, continuando a fissare lo schermo senza muoversi.

Nel cuore di un centro commerciale, un Golden Retriever di nome Nash vive una piccola epifania davanti a uno schermo di sorveglianza. La creatura, inizialmente perplessa, riconosce la propria immagine sul monitor e reagisce con un’espressione che gli osservatori hanno interpretato come un sorriso. Questo momento, catturato in un video virale su Instagram, ha raccolto oltre 82.000 like, dimostrando quanto l’interazione tra animali e tecnologia possa generare reazioni impreviste e commoventi. L’incontro tra istinto e tecnologia. La scena si svolge all’interno di un negozio dotato di un sistema di videosorveglianza moderno, dove i monitor mostrano le telecamere interne in tempo reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nash il Golden: la sua epifania davanti allo schermo

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