Dipendenza da smartphone il prof | Ore e ore davanti allo schermo ma la vita reale svanisce

Negli ultimi anni, si è diffusa tra studenti e adulti una forte dipendenza da smartphone e uno stile di vita sempre più connesso. Le ore passate davanti allo schermo sono aumentate considerevolmente, portando a una riduzione delle interazioni nella vita reale. Questa situazione si manifesta come un fenomeno crescente nelle scuole italiane, dove si nota una presenza costante di dispositivi digitali tra i giovani.

Negli ultimi anni, la dipendenza da smartphone e l'iperconnessione sono diventate emergenze silenziose nelle scuole italiane. Dopo l'approfondimento della dottoressa Mariella Allegretti, neuropsichiatra infantile di Forlì-Cesena, che aveva illustrato i rischi legati all'uso precoce e prolungato. Il filosofo Umberto Galimberti ha tenuto una conferenza al Festival del Futuro di Vicenza sul tema "L'uomo nell'età della tecnica". Un sondaggio svolto con gli alunni della nostra scuola ha rilevato che la maggior parte degli intervistati trascorre sullo smartphone più di 4 ore al giorno. Università Europea di Roma (UER) ha creato una Offline Room pensata per aiutare gli studenti a ridurre gli effetti della dipendenza da smartphone.