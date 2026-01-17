Coppa d’Africa a Eboli la finale diventa una festa di comunità | Senegal e Marocco insieme davanti allo schermo

A Eboli, la finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco si trasmetterà in un’atmosfera di comunità, con le persone riunite davanti allo schermo. L’evento, previsto per domenica 18 gennaio alle ore 20, rappresenta un’occasione di incontro e condivisione per gli appassionati di calcio locali, che si preparano a vivere insieme un momento di sport e solidarietà.

Eboli si prepara a vivere una serata di sport, incontro e condivisione in occasione della finale di Coppa d’Africa, in programma domenica 18 gennaio alle ore 20.00, che vedrà sfidarsi Senegal e Marocco.Un appuntamento che va oltre il risultato sportivo e che diventa una testimonianza concreta di integrazione e convivenza tra i popoli presenti sul territorio della Piana del Sele. L’iniziativa, promossa dalle associazioni Dunyaa APS, Il Mondo a Colori ed Eboli 3.0, si svolgerà presso La Casa della Vecchia Signora, in viale Amendola 61. Le porte dell'associazione saranno aperte a partire dalle ore 19. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Coppa d'Africa, la finale sarà Marocco-Senegal Leggi anche: Senegal-Marocco è la migliore finale possibile della Coppa d'Africa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Final four di Supercoppa Italiana a Eboli: ecco la semifinale Feldi-Napoli Futsal - Le vincenti si sfideranno in finale lunedì alle 20. rainews.it

Coppa d'Africa, la Nigeria chiude terza: Lookman decisivo, l'Egitto di Salah ko ai rigori x.com

Africa Rivista. . Domenica 18 gennaio ore 20 non perdere il gran finale della Coppa d’Africa - Marocco e Senegal - al C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere (Via Fabio Massimo, 19 Milano). Potrai assistere al match trasmesso da @sportitalia.tv con tanti ami - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.