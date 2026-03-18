Nella giornata dedicata all'Unità Nazionale, alla Costituzione, all'Inno e alla Bandiera, si è osservato come il Tricolore appaia spesso nascosto, strappato o sbiadito. La celebrazione si è concentrata sulla ricorrenza, ma le immagini di bandiere danneggiate sono andate in scena in diverse scuole, evidenziando una mancanza di cura e rispetto per simboli nazionali. La giornata si è conclusa senza particolari incidenti o interventi ufficiali.

Tirando le somme, siamo ancora all'abc. Ieri si è celebrata la Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Una ricorrenza che ricorda la nascita dello Stato italiano e rende omaggio al Tricolore: il simbolo della nostra identità, della libertà e dell'unità della nostra Nazione. Ma a buttare un occhio, o tutti e due, sulle facciate degli edifici scolastici della Capitale, se è vero che in qualche caso si è posto rimedio allo stato di incuria, la sciatteria continua a farsi notare eccome in fatto di esposizione dei vessilli bianco, rosso e verde. E non è per nulla un vezzo. Perché su questo tema, su questa memoria qui, va da sé che la scuola, come ha rimarcato ieri il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, «svolge un ruolo fondamentale nel custodirla e trasmetterla». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nascosto, strappato, sbiadito. Il Tricolore s'arrende a scuola

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