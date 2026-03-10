Il Milan, dopo aver vinto il derby contro l’Inter, si trova a sette punti dalla vetta in classifica di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri continua a credere nella possibilità di vincere lo scudetto, mantenendo alta la speranza di avvicinarsi alla testa della classifica nelle prossime partite. La squadra sta affrontando il campionato con determinazione e attenzione, puntando a migliorare la propria posizione.

L'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport' ha elencato sette motivi per cui il Milan può ancora credere nella rimonta scudetto. La vittoria nel derby ha rilanciato il Diavolo: i rossoneri ora vogliono provare a rimontare il -7 dall'Inter. Tanto, se non tutto, si deciderà negli scontri diretti. Domenica, contro la Lazio, il primo bivio. MIGLIOR DIFESA IN EUROPA - "Quando non prendi gol sei già a metà dell'opera", ha detto Allegri dopo la vittoria nella stracittadina. La difesa del Milan, con solo 20 reti incassate, è la migliore nei top 5 campionati europei. Il tecnico toscano ha trasformato una squadra, che nella scorsa stagione era facilmente perforabile, in un fortino invalicabile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Scudetto, il Milan non si arrende: ecco i motivi per continuare a credere nel tricolore

