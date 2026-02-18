Galaxy s26 rende facili adesivi personalizzati con il strumento di intelligenza artificiale

Samsung ha presentato il Galaxy S26, un modello che semplifica l’uso degli adesivi personalizzati grazie a una funzione di intelligenza artificiale integrata nel telefono. La novità permette di creare sticker unici direttamente dall’app della fotocamera, riconoscendo i soggetti e suggerendo varianti in tempo reale. In pratica, gli utenti possono aggiungere adesivi ai loro messaggi in modo rapido e intuitivo, senza dover scaricare app esterne.

questa anteprima analizza le anticipazioni ufficiali di samsung sul galaxy s26, concentrandosi sull'integrazione dell'IA nelle foto, nell'editing e nella creazione di adesivi digitali. vengono descritti i processi automatici che trasformano immagini reali in pacchetti di adesivi con diverse pose ed espressioni, senza necessità di ritaglio manuale. galaxy s26 e la nuova frontiera degli sticker generati dall'ia. il teaser ufficiale mette in evidenza uno strumento alimentato dall'ia capace di trasformare rapidamente soggetti reali in adesivi digitali con pochi tocchi. la funzione consente di generare pacchetti di adesivi multipli, arricchiti da pose ed espressioni diverse, senza la necessità di operazioni di ritaglio manuale.