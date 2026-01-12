NASCAR torna la ‘The Chase’ per eleggere il campione

La NASCAR ha annunciato il ritorno di ‘The Chase’, il sistema di playoff utilizzato dal 2004 al 2013 per determinare il campione. Dopo alcuni anni di sperimentazione con un formato ad eliminazione diretta e una finale singola, gli organizzatori hanno deciso di ripristinare questa modalità, offrendo un nuovo corso alla competizione. La scelta mira a riequilibrare le dinamiche di gara e garantire un percorso più equilibrato verso il titolo.

La NASCAR ha ufficializzato il ritorno della ‘The Chase’ per eleggere il campione. Gli organizzatori hanno di fatto deciso di ripristinare il sistema utilizzato dal 2004 al 2013, accantonato negli ultimi anni per il format ad eliminazione diretta con una singola e decisiva finale. Dopo le polemiche del 2024 e del 2025, la principale serie americana riservata alle stock car ha attuato una significativa modifica. Saranno ancora dieci le competizioni che determineranno il campione, ma non vi sarà più nessuna esclusione dalla ‘Southern 500’ di Darlington (South Carolina) all’atto conclusivo in quel di Homestead-Miami (Florida). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, torna la ‘The Chase’ per eleggere il campione Leggi anche: NASCAR, Larson campione per la seconda volta a Phoenix. Sconfitto Hamlin Leggi anche: Lo schianto e il jet in fiamme, muore l’ex campione Nascar Greg Biffle con la sua famiglia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. NASCAR, torna la ‘The Chase’ per eleggere il campione - La NASCAR ha ufficializzato il ritorno della 'The Chase' per eleggere il campione. oasport.it

Stasera torna in lista il CIN! Penultima gara di regular season e si va al Watkins Glen. Trovate tutta la preview su @P300it Appuntamento alle 21:20, stavolta senza di me (meglio) perché impegnato a seguire la conferenza stampa della NASCAR e poi il Chili B x.com

Le feste sono finite. Il CIN è pronto a ripartire! Archiviata la pausa natalizia, il CIN Cup eSports Series torna protagonista con una sfida completamente diversa: si corre a Watkins Glen, circuito tecnico e selettivo dove precisione, ritmo e gestione fanno la diffe - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.