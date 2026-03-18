A Napoli, nei giardini occupati da oltre quattro decenni, si svolge attività di spaccio di droga, con coinvolgimento di bambini presenti nell’area. Durante i controlli, sono stati notati movimenti goffi degli spacciatori e una difficoltà nel distinguere le auto dei clienti da quelle delle forze dell’ordine. La presenza di attività illegali si verifica in un’area con una lunga storia di occupazione.

Movimenti goffi e scarsa abilità nel distinguere le auto dei clienti da quelle delle forze di polizia. Al tribunale del clan erano bastati sette giorni per raggiungere un verdetto: «Quando quello si è fermato con la Panda tu non ti dovevi muovere. È un problema loro se devono avere la “roba”, si fanno capire. Se vivi da solo la cazzimma la devi avere». Per quel ragazzino orfano di padre e con la madre detenuta lontano da Napoli sarebbe stata l’ultima lezione da pusher: “licenziato” in tronco e senza possibilità di appello. Il suo “apprendistato” era già al capolinea. È un baratro senza via di uscita, quello tratteggiato nell'inchiesta... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, spaccio nei giardini occupati da 40 anni: la droga tra i bimbi

Articoli correlati

Giardini Speyer, ennesimo arresto per spaccio di droga: giovane nei guaiProseguono senza soluzione di continuità i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato, nonché le attività mirate di prevenzione e...

Arezzo, arrestato 25enne per spaccio nei giardini del Campo di MarteLa Polizia di Stato ha arrestato un cittadino gambiano di 25 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ai sensi...

Una raccolta di contenuti su Napoli spaccio nei giardini occupati da...

Temi più discussi: Bradisismo nei Campi Flegrei, a marzo torna a crescere la velocità di sollevamento del suolo; Saonara. Coltiva piante di marijuana nel giardino di casa: arrestato un 33enne moldavo; Intesa AcenInps a Napoli: tavalo permanente e un canale diretto per le imprese edili.

Spaccio al Rione Berlingieri, 11 arresti. La droga anche nei giardini pubbliciLa piazza dei clan Licciardi e Vanella-Grassi era attiva da un trentennio, fruttava circa 280mila euro l'anno ... rainews.it

Secondigliano, spaccio nei giardini occupati dal clan da 30 anni: la cocaina alla portata dei bimbiBlitz della polizia: i bambini che potevano trovare la droga in pacchi o la cocaina in singole dosi, con conseguente rischio di ingestione dello stupefacente ... msn.com

Sperando di poter mettere la statuetta di De Bruyne in maglia Napoli sul presepe anche il prossimo Natale - facebook.com facebook

Napoli. Curioso trovarci a parlare di referendum mentre sembrano unirsi i pezzi della guerra mondiale a pezzi, ma è lo stesso paesaggio. È l’idea che il diritto della forza venga prima della forza del diritto, l’idea che non ci siano limiti al potere e al consenso. 1/ x.com