La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino gambiano di 25 anni nei giardini del Campo di Marte a Arezzo. L’uomo è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in base all’articolo 73 del DPR 30990. L’arresto è stato effettuato durante un servizio di controllo nel quartiere. La sostanza sequestrata non è stata ancora resa nota.

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino gambiano di 25 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ai sensi dell’articolo 73 del DPR 30990. L’operazione è stata condotta giovedì scorso dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, impegnati in un servizio in abiti civili finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope. Durante un passaggio nella zona di Campo di Marte, nei giardini del Parco Mancini, gli agenti hanno notato un giovane seduto su una panchina intento, secondo quanto ricostruito, a effettuare cessioni di droga. In particolare, un uomo si sarebbe avvicinato al sospettato, avrebbe scambiato qualcosa con lui per poi allontanarsi rapidamente. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, arrestato 25enne per spaccio nei giardini del Campo di Marte

Leggi anche: Arrestato un 25enne per spaccio di droga nei pressi dell’autostazione AIR di Avellino

Molestie sessuali tra stazione, biblioteca e giardini a Ravenna: arrestato 25enneRavenna, 22 gennaio 2026 – È considerato il presunto autore di una serie di molestie sessuali avvenute presso la stazione ferroviaria di Ravenna,...

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Argomenti discussi: Sansepolcro: furti con la tecnica della monetina, due arresti.

Nasconde la droga sotto le foglie nel parco: arrestato dalla polizia 25enne del GambiaNotato dalla Squadra Mobile ha cercato di occultare la sostanza in una siepe e si è allontanato ma è stato bloccato ... corrierediarezzo.it

Sorpreso a spacciare, nasconde droga in una siete: giovane arrestatoMentre il ragazzo veniva bloccato in via Duomo Vecchio da un equipaggio delle Volanti, gli operatori della Squadra Mobile hanno recuperato sotto la siepe, coperto dal fogliame, un contenitore con 45 ... arezzonotizie.it