Giardini Speyer ennesimo arresto per spaccio di droga | giovane nei guai
Nella zona dei Giardini Speyer, si sono registrati ancora episodi legati allo spaccio di droga, con un nuovo arresto di un giovane. Le forze dell’ordine continuano a intensificare i controlli e le operazioni di prevenzione, al fine di mantenere la sicurezza pubblica e contrastare efficacemente ogni forma di illegalità.
Proseguono senza soluzione di continuità i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato, nonché le attività mirate di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, finalizzate a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità nelle aree maggiormente sensibili. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
