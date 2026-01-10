Giardini Speyer ennesimo arresto per spaccio di droga | giovane nei guai

Nella zona dei Giardini Speyer, si sono registrati ancora episodi legati allo spaccio di droga, con un nuovo arresto di un giovane. Le forze dell’ordine continuano a intensificare i controlli e le operazioni di prevenzione, al fine di mantenere la sicurezza pubblica e contrastare efficacemente ogni forma di illegalità.

Blitz ai Giardini Speyer. La polizia arresta tre uomini con 7,5 chili di marijuana - Nel pomeriggio di venerdì, la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di due cittadini stranieri ed un italiano per la detenzione di 7,5 kg lordi di marijuana. ilrestodelcarlino.it

La Polizia di Stato intensifica i controlli tra centro e giardini Speyer. L’uomo ha aggredito gli agenti durante l’intervento - facebook.com facebook

