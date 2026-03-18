Il Napoli ha mostrato interesse per Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal. La squadra azzurra sta valutando una possibile strategia per portarlo in Italia, anche se il club londinese non ha ancora deciso il suo futuro. La trattativa sembra essere in una fase preliminare, e al momento non ci sono accordi ufficiali tra le parti.

Il Napoli pensa in grande e guarda oltre i confini italiani. Nel mirino del club azzurro è finito Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal che non sembra essere una certezza nei piani futuri dei Gunners. Una situazione che Manna potrebbe sfruttare per portare a Napoli un calciatore di qualità internazionale, anche se l’operazione non sarà semplicissima. La Premier League continua ad attrarre l’interesse della dirigenza partenopea, alla ricerca di profili che possano garantire solidità e affidabilità sul retroguardia. Calafiori, il difensore che non decolla a Londra. Secondo quanto riporta il Mattino, l’ Arsenal non lo venderebbe a cuor leggero, ma qualcosa non sembra essere andata al meglio in queste due stagioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, si accende la pista Calafiori? La strategia con l’Arsenal

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Calcio Napoli, occhi su Calafiori dell’Arsenal per rinforzare la difesa: il puntoSecondo il portale inglese TEAMtalk, il Calcio Napoli è tra le squadre interessate al difensore 23enne in caso di opportunità di mercato.

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Il Napoli starebbe pensando seriamente a Calafiori per giugno. L'Arsenal non lo considererebbe una priorità per il futuro. - facebook.com facebook

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