Il Calcio Napoli sarebbe interessato a Calafiori dell’Arsenal come possibile rinforzo per la difesa. Secondo il portale inglese TEAMtalk, la squadra partenopea si sarebbe inserita tra quelle interessate al difensore 23enne qualora si presentasse un’opportunità di mercato. La discussione riguarda principalmente le possibilità di un trasferimento del giocatore in questa finestra di mercato.

Secondo il portale inglese TEAMtalk, il Calcio Napoli è tra le squadre interessate al difensore 23enne in caso di opportunità di mercato. Con lui anche Inter, Milan e Juventus. Ma Arsenal e Arteta non hanno intenzione di lasciarlo partire: "È un giocatore importante per noi". Il Calcio Napoli tiene d'occhio Riccardo Calafiori. Secondo quanto riporta in esclusiva il portale inglese TEAMtalk, il club azzurro è tra le squadre italiane che avrebbero manifestato interesse per il difensore dell'Arsenal, nella eventualità in cui si aprisse una finestra di mercato. Un'ipotesi che, al momento, trova però una risposta netta da parte dei Gunners: il giocatore non è in vendita. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, occhi su Calafiori dell’Arsenal per rinforzare la difesa: il punto

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