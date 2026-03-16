Il Napoli è tra le squadre interessate a Calafiori, con Inter, Milan e Juventus che seguono da vicino la situazione. Tuttavia, l’Arsenal ha deciso di non cedere il giocatore. La scorsa estate, il club partenopeo ha investito circa 150 milioni di euro, anche se alcuni acquisti, come Hojlund, verranno riscattati solo a giugno.

La scorsa estate il Napoli ha speso circa 150 milioni. È più corretto dire investito perché ad esempio Hojlund sarà effettivamente riscattato solo a giugno. 150 milioni spesi nel complesso male, si può dire. Lucca e Lang sono andati via dopo pochi mesi. Beukema è rimasto un punto interrogativo. L’estate precedente, il Napoli – tra McTominay, Lukaku, Buongiorno, Neres, Gilmour – spese una somma di poco inferiore: 140 milioni. Quelli spesi decisamente meglio. Nel mercato invernale invece il club azzurro non ha potuto effettuare manovre, anche se ne avrebbe avuto necessità visti gli infortuni, a causa del blocco sul mercato. Adesso sta invece per aprirsi quello estivo che non potrà però raggiungere le stesse cifre della scorsa estate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli in corsa con Inter, Milan e Juventus per Calafiori, ma l’Arsenal non vuole privarsene

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