Ciserano scoperta fabbrica abusiva di sigarette | 2 arresti 14 denunce e sequestro milionario

A Ciserano, i carabinieri hanno scoperto una fabbrica clandestina di sigarette che operava senza licenza. La struttura, nascosta in un capannone abbandonato, produceva confezioni fraudulentte e vendeva sul mercato nero. Durante l’intervento, sono stati arrestati due uomini e denunciati altri 14 soggetti coinvolti nel giro illecito. Sequestrato un milione di euro in tabacco e attrezzature. La scoperta ha portato alla chiusura dell’impianto e alla denuncia di diversi responsabili. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra le forze dell’ordine e le autorità locali.

Bergamo, 20 febbraio 2026 – Producevano sigarette e tabacco in modo assolutamente illegale, avvalendosi della manodopera abusiva di 12 lavoratori stranieri. I finanzieri del comando provinciale Bergamo hanno scoperto e smantellato nei giorni scorsi una fabbrica clandestina nell' area industriale di Ciserano, confiscando ingenti quantitativi di prodotti destinati al mercato illecito nazionale ed estero. Complessivamente sono stati sequestrati 530mila pacchetti di sigarette con marchi contraffatti (pari a 21 tonnellate), 38 tonnellate di tabacco, milioni di filtri, 11 macchinari industriali e vari mezzi utilizzati per il trasporto.