Il Napoli torna in testa alla classifica dopo una vittoria difficile contro il Lecce, conclusa con il punteggio di 2-1. Politano, Alisson e Hojlund sono gli atleti che hanno festeggiato il risultato sul campo. La partita ha visto i partenopei prevalere nonostante le sfide poste dagli avversari, portando a casa i tre punti necessari per risalire in alto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La SSC Napoli ha ottenuto una vittoria impegnativa contro il Lecce, riportando la squadra sulla retta via dopo un inizio di partita difficile. La gioia e la soddisfazione regnavano nel dopopartita, in particolare per Matteo Politano, che ha messo fine a un lungo digiuno personale con un gol e un assist. Politano, visibilmente emozionato, ha dichiarato: “Sono così felice, finalmente ho segnato quel gol benedetto che mi sfuggiva da tempo”, riportato da DAZN tramite IlNapolista. “È stata una giornata fantastica e perfetta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli-Ritorno in vetta: Politano, Alisson e Hojlund esultano per la vittoria 2-1 sul Lecce.

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli in rimonta sul Lecce: Hojlund e Politano firmano il 2-1, Conte vola con De Bruyne e McTominay

Leggi anche: Napoli-Lecce 2-1: Hojlund e Politano, la rimonta è per Conte

Una raccolta di contenuti su Napoli Ritorno in vetta Politano...

Discussioni sull' argomento C M – Swim Academy nella prima del girone di ritorno 13-8 alla Napoli Nuoto e vetta sempre nel mirino; Serie A, ora in campo Lazio-Milan: i rossoneri puntano alla vetta Como-Roma 2-1: lariani in zona Champions Sassuolo-Bologna: 0-1. Pisa-Cagliari 3-1. Verona-Genoa 0-2. Napoli-Lecce 2-1 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marat; Il Sassuolo vola in vetta: neroverdi prime dopo il 4-0 al Cesena e il rinvio di Juve-Milan; Lotta scudetto: i calendari di Inter, Milan e Napoli.

Napoli-Ritorno in vetta: Politano, Alisson e Hojlund esultano per la vittoria 2-1 sul Lecce.NAPOLI, ITALIA – 14 MARZO: Matteo Politano di SSC Napoli festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e US Lecce allo Stadio Diego Armando ... napolipiu.com

Un ritorno inaspettato Ezequiel Lavezzi,il prossimo 26 maggio,scenderà di nuovo in campo a Napoli per la partita benefica tra Napoli Legends e World Legends,allo Stadio Diego Armando Maradona L’evento servirà a raccogliere fondi per la ricostruzione - facebook.com facebook

Il #Napoli riabbraccia finalmente #DeBruyne: le foto del ritorno in campo al Maradona x.com