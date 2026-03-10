Il Napoli si trova ad affrontare una nuova difficoltà con l’infortunio di Antonio Vergara, che dovrà rimanere fuori dal campo per un periodo prolungato. La squadra azzurra dovrà fare a meno del giocatore nelle prossime partite, mentre i medici stanno valutando i tempi di recupero. La situazione rappresenta un problema per la rosa di mister.

Continuano a non arrivare buone notizie per il Napoli dal punto di vista dell’infermeria con gli azzurri che dovranno fare a meno di Antonio Vergara per diverso tempo. Vergara si è infortunato: i tempi di recupero (Ansa Foto) – calciomercato.it Questo il comunicato della società azzurra riguardante le condizioni del centrocampista offensivo: “Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”. Per Antonio Conte arriva un’altra brutta notizia dall’infermeria con il Napoli che perde, di fatto quasi fino al termine del campionato, uno degli uomini più in forma del momento. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Infortunio Vergara, brutta tegola per il Napoli: i tempi di recupero

Articoli correlati

Leggi anche: Infortunio Napoli, un’altra tegola: l’esito degli esami per Milinkovic Savic e i tempi di recupero

Infortunio Fullkrug, tegola Milan: i tempi di recuperoBrutte notizie per il Milan per quello che riguarda Niclas Fullkrug con il centravanti rossonero che si è infortunato con un dito del piede rotto.

Aggiornamenti e notizie su Infortunio Vergara

Temi più discussi: Napoli, infortunio e fasciatura per Vergara: cos'è successo con il Torino; Infortunio Vergara, la prima diagnosi. Conte è (quasi) tranquillo; Scotto: Napoli-Torino, c'è una nota stonata. Complimenti di Conte ad Elmas.

Napoli, infortunio Vergara: c’è una brutta notizia. Lungo stopContinua l’emergenza infortuni in casa Napoli. Il problema di Vergara, che sembrava di poco conto, si è rivelato più grave del previsto La situazione infortuni in casa Napoli continua ad essere ... calciomercatonews.com

Infortunio Vergara: l’esito degli esami a cui si è sottoposto il calciatore del Napoli. C’è lesione, a rischio la NazionaleIl cammino stagionale del Napoli subisce un’inaspettata battuta d’arresto sul fronte degli infortuni. Nelle scorse ore, l’attenzione di tutto l’ambiente si è concentrata sulle condizioni fisiche di ... calcionews24.com

Si profila un mesetto di stop per Antonio #Vergara. L’infortunio gli farà saltare i Playoff per il Mondiale con la Nazionale. Il ct #Gattuso lo aveva pre-convocato ed era intenzionato a chiamarlo. Ora può tornare in auge il nome di Federico #Chiesa (Liverpool) per x.com

Infortunio Vergara, arrivata la diagnosi ufficiale della SSC Napoli . Il bollettino medico del club azzurro recita come segue: "Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione dist - facebook.com facebook