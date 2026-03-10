Il Calcio Napoli ha reso noto che il giocatore Vergara ha subito una lesione distrattiva della fascia plantare durante un allenamento. Gli esami effettuati al Pineta Grande Hospital hanno confermato il problema. I tempi di recupero stimati non sono stati ancora comunicati, ma si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

Il Calcio Napoli comunica l’esito degli esami svolti al Pineta Grande Hospital: il calciatore ha riportato una lesione distrattiva della fascia plantare. Già iniziato il percorso riabilitativo. Si ferma Antonio Vergara. Il Calcio Napoli ha comunicato l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore azzurro, che hanno evidenziato un problema alla fascia plantare del piede sinistro. Nel bollettino medico diffuso dal club si legge:“Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, c’è lesione per Vergara: i tempi di recupero

Articoli correlati

Leggi anche: Infortunio Koné, c’è lesione: i tempi di recupero

Calcio Napoli, Neres a Londra per l’operazione alla caviglia: i tempi di recuperoNon solo la sconfitta allo Stadium contro la Juventus: Antonio Conte perde anche David Neres.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calcio Napoli

Temi più discussi: Alisson-Napoli, c’è una sensazione sul riscatto: le ultime – Repubblica; Torna la Coppa Italia: come funziona la doppia semifinale e tutto il tabellone; Le partite di oggi: in Serie A giocano Inter e Napoli. In Bundesliga c'è Dortmund-Bayern Monaco; UFFICIALE – Napoli-Lecce, al via la fase 2: tutto ciò che c’è da sapere.

Napoli, quando torna De Bruyne? C'è una partita nel mirinoNelle scorse ore sono diventate subito virale le immagini che hanno mostrato il ritorno a Napoli di Kevin De Bruyne. Il giocatore belga è fermo ai box da diversi mesi a causa della lesione al bicipe ... fantacalcio.it

Napoli, una mano Santos. E c’è una cosa che unisce Alisson e Kvara…Cambiano squadre, allenatori, città, stadi, tifosi, latitudini, longitudini e abitudini ma lui continua a tenere fede a se stesso e ai suoi principi: la famiglia sopra ogni cosa; spaccare le partite. corrieredellosport.it

L’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, tramite Televomero nel corso di Terza Tempo Calcio Napoli, ha parlato della vittoria del Napoli. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolit - facebook.com facebook

Non solo calcio a Napoli per Antonio Conte: il tecnico azzurro è stato a cena da Pizzeria Martucci "Sempre una gioia accogliere chi rappresenta Napoli con questa intensità... e questo fa sempre la differenza": questo il messaggio della Pizzeria per Mister Co x.com