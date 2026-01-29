Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli al via il nuovo progetto

La Giunta comunale di Napoli ha dato il via al progetto per trasformare Largo Maradona, nei Quartieri Spagnoli, in un’area pubblica attrezzata. L’obiettivo è rendere più vivibile e accessibile uno spazio che, fino a ora, era poco curato e frequentato. Nei prossimi mesi, l’area cambierà volto con nuove panchine, arredi e spazi verdi, per offrire un punto di ritrovo migliore per i residenti e i visitatori.

Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli diventerà un'area pubblica attrezzata. La Giunta comunale di Napoli approva il progetto. Al via il progetto per il nuovo 'Largo Maradona' ai Quartieri Spagnoli. Il sindaco Gaetano Manfredi aveva ricevuto i commercianti della zona per trovare una soluzione amministrativa sull'area divenuta meta di turisti e tifosi da tutto il mondo. Lo spazio diventerà un'area pubblica attrezzata. La Giunta comunale di Napoli, su proposta della vicesindaca e assessora all'Urbanistica Laura Lieto, ha infatti approvato il progetto per la realizzazione di un'attrezzatura di quartiere ad uso pubblico.

