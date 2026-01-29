Il progetto di Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli | piazza pubblica ingresso gratis

Il progetto di rinnovamento di Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli prende il via. I lavori sono iniziati e trasformeranno la piazza in uno spazio pubblico più accogliente, con nuovi elementi come panchine, chioschi, fioriere e pietra lavica. L’obiettivo è creare un luogo aperto e gratuito per i cittadini, pronto a diventare un punto di ritrovo nel cuore del quartiere.

Largo Maradona cambia look: sarà ristrutturato: pietra lavica, panchine, chioschi e fioriere. Al via i lavori. C'è l'accordo con i privati, che finanziano e gestiranno lo slargo dei Quartieri Spagnoli.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Largo Maradona Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, al via il nuovo progetto La Giunta comunale di Napoli ha dato il via al progetto per trasformare Largo Maradona, nei Quartieri Spagnoli, in un’area pubblica attrezzata. Chiuso il Murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, coperti da teli altarini e statue del Pibe Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Largo Maradona Argomenti discussi: Dal degrado a spazio accogliente e fruibile: via alla riqualificazione di largo Trinchera; Tanto verde e giochi d'acqua: a Locarno inizia La nouvelle belle époque; La nouvelle belle époque per una Locarno più verde e vivibile; Un fratello chef e l’altro pizzaiolo aprono una pizzeria al taglio a Roma (venerdì si fa merenda in piazza). Napoli, Largo Maradona: la Giunta comunale approva il progetto, lo spazio ai Quartieri Spagnoli diventa area pubblica attrezzataÈ stato finalmente accetto dalla Giunta comunale di Napoli il progetto proposto dalla Vicesindaca e ... msn.com Largo Maradona, progetto approvato: come sarà l'area e chi se ne occuperàLa giunta comunale ha approvato il progetto per la realizzazione di un’attrezzatura di quartiere a uso pubblico. Cosa prevede la riqualificazione ... napolitoday.it Gustamm. Rodrigo · La mano de Dios. Non c'è partita da giocare quando entra in campo lui! Largo Maradona Hamburger 160g selezione gustamm, bacon croccante, cheddar fuso, confettura di cipolla rossa, salsa gustamm – A Five Sense Experie - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.