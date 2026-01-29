Il progetto di Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli | piazza pubblica ingresso gratis

Il progetto di rinnovamento di Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli prende il via. I lavori sono iniziati e trasformeranno la piazza in uno spazio pubblico più accogliente, con nuovi elementi come panchine, chioschi, fioriere e pietra lavica. L’obiettivo è creare un luogo aperto e gratuito per i cittadini, pronto a diventare un punto di ritrovo nel cuore del quartiere.

Largo Maradona cambia look: sarà ristrutturato: pietra lavica, panchine, chioschi e fioriere. Al via i lavori. C'è l'accordo con i privati, che finanziano e gestiranno lo slargo dei Quartieri Spagnoli.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

La Giunta comunale di Napoli ha dato il via al progetto per trasformare Largo Maradona, nei Quartieri Spagnoli, in un’area pubblica attrezzata.

