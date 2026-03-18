A Napoli si discute della difficoltà nel mantenere la porta inviolata, con critiche rivolte ai frequenti cambiamenti della difesa. La stagione di Sam Beukema, il difensore olandese acquistato per 31 milioni, è stata caratterizzata da alti e bassi e non ha soddisfatto le aspettative iniziali. Nonostante la fiducia di Antonio Conte, le sue prestazioni non sono risultate convincenti e hanno alimentato dubbi sulla stabilità del reparto.

Sam Beukema non ha ripagato le aspettative create dai 31 milioni investiti dal Napoli. La stagione azzurra del difensore olandese si è rivelata altalenante, con prestazioni che non hanno convinto pienamente nemmeno Antonio Conte, nonostante la fiducia riposta dal tecnico salentino. A dare una chiave di lettura delle difficoltà dell’ex Bologna è intervenuto Fabiano Santacroce, ex difensore azzurro. Problemi in difesa: l’analisi di Santacroce. Il vero tallone d’Achille della difesa partenopea va oltre i singoli giocatori. Santacroce ha lanciato un allarme specifico: “Se si cambiano così tanti giocatori è difficile fare clean sheet. Se cambiano così tanti difensori nel corso della stagione, è quasi impossibile”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, problema clean sheet: “Si cambia troppo…”, poi la sentenza su Beukema!

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