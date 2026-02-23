Morte piccolo Domenico Procura chiede incidente probatorio La madre | Voglio la verità

Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia di Domenico, afferma che le carte non indicano alcuna autorizzazione per il nuovo cuore. La causa della morte del bambino di due anni, avvenuta al Monaldi di Napoli, riguarda un trapianto fallito. La madre chiede chiarezza e vuole conoscere tutta la verità sui fatti. La procura ha deciso di richiedere un incidente probatorio per approfondire gli elementi emersi. La situazione resta ancora irrisolta.

“Dalle carte non emerge da nessuna parte che qualcuno abbia dato l'ok per il nuovo cuore”. Va all'attacco Francesco Petruzzi, l'avvocato della famiglia del Piccolo Domenico, il bimbo di due anni morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore andato male. Accanto a lui c'è la mamma del bimbo, Patrizia Mercolino, per recarsi da un notaio di via dei Mille e dare il via alla fondazione in memoria di Domenico. “Siamo sicuri che le spianto poteva essere rinviato - prosegue l'avvocato - non era un bambino moribondo, attendeva quel cuore da due anni e avrebbe potuto attendere ancora”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, morte del piccolo Domenico: chiesto incidente probatorio. Gli indagati salgono a 7La Procura di Napoli ha richiesto un incidente probatorio dopo la morte di Domenico, avvenuta il 23 dicembre a causa di complicazioni durante il trapianto di cuore.

Trapianto fallito, indagata una settima persona: la Procura chiede l’incidente probatorioLe autorità indagano su una settima persona dopo il fallimento di un trapianto di cuore che ha provocato la morte di un bambino dopo due mesi di sofferenza.

