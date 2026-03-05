Calcio Napoli Conte recupera Anguissa e KDB per il Torino | brutte notizie su Lobotka e McTominay

Il Calcio Napoli si prepara alla partita contro il Torino con alcune novità nell’organico. L’allenatore ha recuperato Anguissa e De Bruyne, mentre Lobotka e McTominay sono ancora indisponibili. La squadra si concentra sulle ultime strategie e preparazioni, con attenzione alle assenze e alle riprese dei giocatori chiave. La sfida è in programma nelle prossime ore e richiede la massima concentrazione.

Buone notizie e qualche assenza per il Calcio Napoli in vista della sfida contro il Torino. Conte ritrova Anguissa e De Bruyne, ma dovrà fare ancora a meno di Lobotka e McTominay. Il Calcio Napoli prepara la prossima sfida contro il Torino con alcune novità di formazione. Antonio Conte potrà infatti contare sul rientro di Frank Anguissa e Kevin De Bruyne, due recuperi importanti per il centrocampo azzurro. Non arrivano però solo buone notizie. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico dovrà rinunciare ancora al suo playmaker Stanislav Lobotka, fermato da un sovraccarico muscolare. Il problema non sembra destare particolare preoccupazione per il futuro, ma è sufficiente per escluderlo dalla gara.