Il Napoli continua a mostrare un ritmo superiore alle altre squadre in campionato, mentre le rivali registrano passaggi a vuoto e rallentamenti. Il team azzurro si prepara a giocare le prossime partite con l’obiettivo di vincerle tutte, secondo le dichiarazioni di Bucciantini. La squadra si concentra sulle prossime sfide, mentre le altre contendenti vengono descritte come in difficoltà.

"> NAPOLI – Il Napoli accelera mentre le rivali rallentano. È questa la fotografia del momento secondo Marco Bucciantini, intervenuto nel corso della trasmissione “Ne Parliamo il Lunedì” su Canale 8. Il giornalista ha sottolineato come gli azzurri siano l’unica squadra di vertice ad aver fatto bottino pieno nell’ultimo turno: «Tra le prime quattro ha vinto solo il Napoli. L’Inter ha pareggiato, il Milan e la Roma hanno perso». Un dato che evidenzia quanto sia complicato fare punti in questa fase della stagione. Secondo Bucciantini, il momento è favorevole anche per un altro motivo: «Il Napoli sta recuperando giocatori mentre le altre stanno facendo fatica». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Bucciantini: «Deve vincerle tutte, è nella sua natura»

Articoli correlati

Bucciantini avvisa i nerazzurri: «L’Inter deve giocare la partita perfetta»Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.

L’allenatore. La carica di Tomei per la rincorsa: "Adesso vogliamo vincerle tutte»In città l’entusiasmo adesso è alle stelle, ma il tecnico Tomei predica calma e piedi per terra.

Tutto quello che riguarda Napoli Bucciantini Deve vincerle tutte...

Temi più discussi: Bucciantini: Scudetto? Napoli più vicino all’Inter rispetto al Milan, vi spiego; Bucciantini: Napoli più vicino del Milan al primo posto nonostante i punti! Può vincerle tutte; Bucciantini: I nove punti del Napoli dall’Inter sono più vicini di quelli del Milan; IL PENSIERO - Bucciantini: Il Napoli deve provare a vincerle tutte, perché è nella qualità della rosa.

Rimonta Scudetto? Bucciantini: Media punti Inter 89, basta una gara sbagliata se il Napoli le vince tutteVincendole tutte farebbe più punti dello scorso anno e arriverebbe a 86. Il Napoli, nelle ultime 9 giornate di campionato. potrebbe rimontare i 9 punti di svantaggio sull'Inter e lottare con i neraz ... tuttonapoli.net

Sky, Bucciantini: I 9 punti del Napoli dall'Inter sono un po' più vicini degli 8 punti del MilanIl Napoli potrebbe vincerle tutte? Un Napoli che sta recuperando i giocatori può progettarlo. Nel corso di 'Sky Calcio Club', il giornalista Marco Bucciantini ha parlato della lotta scudetto: Per m ... tuttonapoli.net

Napoli celebra Artemisia Gentileschi: intitolate al Vomero le scale alla grande pittrice del Barocco. - facebook.com facebook

#GdiF #Napoli: sequestrati 80mila litri di gasolio di contrabbando, un’autocisterna, un autoarticolato e un impianto clandestino di rifornimento. Denunciati 4 soggetti. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato x.com