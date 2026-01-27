Calciomercato l’Inter non può cedere Luis Henrique al Bournemouth | ecco perché

L’Inter ha deciso di non cedere Luis Henrique al Bournemouth, mantenendo il controllo sulla situazione. La decisione si basa sulla volontà del giocatore di restare a Milano e sulla strategia del club per il mercato in corso. La vicenda evidenzia le dinamiche di mercato e le scelte delle società e dei giocatori in questa fase decisiva.

Calciomercato. Sono giorni decisivi per conoscere il futuro di Luis Henrique. Il brasiliano non è stato messo ufficialmente sul mercato dall’Inter e, allo stesso tempo, non sembra intenzionato a lasciare Milano. Tuttavia, un’eventuale offerta ritenuta congrua potrebbe far cambiare posizione al club. Per arrivare a una possibile cessione, però, in viale della Liberazione viene presa in considerazione esclusivamente un’operazione a titolo definitivo. Come spiega Tuttosport, il Besiktas ha finora proposto soltanto un prestito con diritto di riscatto, formula che non convince i dirigenti nerazzurri.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Approfondimenti su Calciomercato Inter Mercato Inter, il Bournemouth fa sul serio per Luis Henrique: ecco l’offerta inglese e la risposta dei nerazzurri Il Bournemouth ha presentato un’offerta per Luis Henrique, suscitando interesse nel mercato dei trasferimenti. Calciomercato Inter: via Sommer e Luis Henrique, decisione presa! Chi saranno i loro sostituti, ecco i due nomi L'Inter ha deciso di procedere con la cessione di Sommer e Luis Henrique. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Calciomercato Inter Argomenti discussi: Calciomercato, le news di mercoledì 21 gennaio; Non segna e non dribbla: flop Luis Henrique. E l'Inter corre ai ripari: in campo e sul mercato; Le notizie di calciomercato del 21 gennaio 2026: Mateta si allontana dalla Juventus; Perisic sempre più vicino all'Inter? La Roma pensa a Ruggeri. Calciomercato, news di oggi in diretta: la Juve su Kolo Muani ma il PSG fa muro, l’Inter vuole solo Perisic. Alisson Santos per il NapoliCalciomercato in diretta, le news di oggi 27 gennaio e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it Liberarsi di Luis Henrique, completare l'assalto a Perisic: le mosse dell'Inter sulle fasceLa firma del contratto del giovane Leon Jakirovic è stata la scusa social per rilanciare un’indiscrezione di mercato: ieri l’agenzia che rappresenta il giovanissimo difensore croato, classe 2008, ha p ... gazzetta.it Mercato Inter, sirene inglesi per Luis Henrique: prima offerta del Bournemouth, Perisic scalpita - facebook.com facebook Continua ad esserci una discreta confusione: qui non serve un sostituto di Luis Henrique, qui serve uno OLTRE a Luis Henrique. Fatto quello, poi si possono fare tutti i ragionamenti ulteriori x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.