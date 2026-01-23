Il Napoli si assicura Giovane per un totale di 20 milioni di euro | un affare da vecchia gestione De Laurentiis
Il Napoli ha completato l’acquisto di Giovane dal Verona per 20 milioni di euro, consolidando il proprio reparto offensivo. Nel breve periodo, la società ha inoltre prestato Lang al Galatasaray e Lucca al Nottingham, operazioni che riflettono una strategia di gestione volta a valorizzare i giovani e rafforzare la rosa. Questi movimenti evidenziano un approccio equilibrato, mantenendo un focus sulla crescita e la competitività della squadra.
Nel giro di due giorni, il Napoli ha dato in prestito Lang e Lucca (rispettivamente al Galatasaray e al Nottingham) e ha acquistato Giovane dal Verona. Ne parla Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport. Napoli, il mercato si è mosso: i dettagli. Si legge sulla Gazzetta: Giovane Santana do Nascimento, una delle belle rivelazioni di questa prima parte di stagione, sarà oggi un giocatore azzurro. Brasiliano, attaccante che può agire da prima e da seconda punta: scattante, tecnico, con grande personalità e un potenziale pronto a esplodere. L’accordo con il Verona è stato raggiunto ieri sera: affare da 20 milioni di euro complessivi inclusi di bonus, al giocatore contratto fino al 2031 da circa 1,2 milioni netti a stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Napoli, salutano Lucca e Lang. Arriva Giovane: affare da 20 milioniNapoli annuncia l'acquisto di un nuovo giocatore, Giovane, proveniente dal Verona con un contratto fino al 2031, per un investimento di 20 milioni di euro.
