Il Napoli ha completato l’acquisto di Giovane dal Verona per 20 milioni di euro, consolidando il proprio reparto offensivo. Nel breve periodo, la società ha inoltre prestato Lang al Galatasaray e Lucca al Nottingham, operazioni che riflettono una strategia di gestione volta a valorizzare i giovani e rafforzare la rosa. Questi movimenti evidenziano un approccio equilibrato, mantenendo un focus sulla crescita e la competitività della squadra.

Nel giro di due giorni, il Napoli ha dato in prestito Lang e Lucca (rispettivamente al Galatasaray e al Nottingham) e ha acquistato Giovane dal Verona. Ne parla Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport. Napoli, il mercato si è mosso: i dettagli. Si legge sulla Gazzetta: Giovane Santana do Nascimento, una delle belle rivelazioni di questa prima parte di stagione, sarà oggi un giocatore azzurro. Brasiliano, attaccante che può agire da prima e da seconda punta: scattante, tecnico, con grande personalità e un potenziale pronto a esplodere. L’accordo con il Verona è stato raggiunto ieri sera: affare da 20 milioni di euro complessivi inclusi di bonus, al giocatore contratto fino al 2031 da circa 1,2 milioni netti a stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli si assicura Giovane per un totale di 20 milioni di euro: un affare da "vecchia" gestione De Laurentiis

