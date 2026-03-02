Napoli brutte notizie per McTominay? Il Mattino fa il punto in vista del Torino

Il Napoli sta seguendo con attenzione le condizioni di Scott McTominay in vista della partita contro il Torino. Il quotidiano Il Mattino ha fatto il punto sulla situazione, senza specificare eventuali problemi fisici o aggiornamenti ufficiali. La squadra cerca di capire se il centrocampista sarà disponibile per la prossima sfida. Non ci sono altre informazioni ufficiali sul suo stato di salute.

Il Napoli continua a monitorare le condizioni di Scott McTominay, in vista della sfida contro il Torino. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il rientr del centrocampista non sarebbe imminente. La situazione viene definita delicata, con lo staff medico orientato alla massima prudenza per evitare ricadute. Il quadro attorno al centrocampista di Conte non è affatto semplice: McTominay non si allena in gruppo da settimane e convive con un dolore muscolare legato ad una tendinopatia che, stando alla ricostruzione, si trascina dalla scorsa estate. Un problema fisico che lo accompagna oramai da diversi mesi e che richiede gestione attenta. In casa Napoli non c'è fiducia di riaverlo nella prossima sfida di campionato.