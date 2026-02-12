Napoli-De Bruyne Il Mattino fa il punto sul recupero | spunta la data del rientro!

Il Napoli torna in campo oggi a Castel Volturno dopo il giorno di riposo concesso da Antonio Conte. La squadra si prepara per la prossima partita contro la Roma, mentre il recupero di De Bruyne, che aveva subito un infortunio, sembra essere più vicino. La data del suo rientro potrebbe arrivare presto, ma ancora non è ufficiale. I tifosi aspettano di sapere quando potrà tornare in campo.

Il Napoli riprende oggi gli allenamenti a Castel Volturno dopo il giorno di riposo concesso da Antonio Conte, con la testa alla sfida interna contro la Roma. La squadra azzurra entra in una fase delicata della stagione, priva di impegni europei, ma deve fare i conti con l’infermeria: tra i nomi caldi c’è sempre quello di Kevin De Bruyne. Napoli, le ultime sul ritorno di De Bruyne. Come riportato da Il Mattino, De Bruyne è atteso a Castel Volturno già nell’ultima settimana di febbraio per reintegrarsi nel gruppo. Si tratterebbe di un passo avanti significativo dopo mesi di riabilitazione svolta in gran parte in Belgio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

