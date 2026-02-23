Milan si è spezzato l’incantesimo | ora neanche il secondo posto è più al sicuro

Il Milan ha perso contro il Parma, un risultato che ha rotto la loro striscia positiva e ha aperto la strada all’Inter per avvicinarsi al primo posto. La sconfitta ha messo in discussione anche la posizione di secondo in classifica, che ora non è più sicura. I rossoneri devono affrontare le prossime partite con maggiore attenzione, mentre le inseguitrici si preparano a sfruttare ogni occasione. La corsa allo scudetto si fa più serrata.

L'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola presenta un'approfondimento sul Milan, uscito sconfitto dalla sfida di San Siro contro il Parma. Per i rossoneri è il momento di tornare a guardarsi le spalle, l'Inter, a dieci punti di vantaggio, può navigare serenamente verso lo scudetto. Le sconfitte di Napoli e Juventus hanno consentito al Diavolo di mantenere otto punti di vantaggio sulle inseguitrici, ma a 12 partite dalla fine, con 3 scontri diretti ancora da giocare (Inter, Juve e Atalanta), il secondo posto non è più così certo. La seconda sconfitta della stagione è anche la seconda volta in cui il Milan non riesce a fare gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

