Dumfries piovono conferme | Liverpool in agguato ma ad una sola condizione E Marotta ha un piano

Dumfries potrebbe presto cambiare maglia, ma il Liverpool aspetta ancora qualche certezza. I Reds hanno mostrato interesse concreto, ma vogliono essere sicuri che le condizioni fisiche del giocatore siano ottimali prima di fare un'offerta. Intanto, Marotta prepara un piano per eventuali sviluppi.

Inter News 24 Dumfries, arrivano conferme sull’importante sondaggio del Liverpool ma servono garanzie sulle condizioni fisiche. L’Inter è protagonista di un finale di mercato incandescente dove la corsia destra rischia di essere completamente rivoluzionata. Mentre si attende il verdetto definitivo su Ivan Perisic, spunta una clamorosa pista inglese che vede coinvolto Denzel Dumfries. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro, il Liverpool ha effettuato un sondaggio esplorativo per l’esterno olandese, ma la trattativa è legata a un nodo cruciale: le condizioni fisiche. Il Liverpool sonda Dumfries: se parte l’olandese, l’Inter punta la coppia Norton-Cuffy e Diaby. 🔗 Leggi su Internews24.com

