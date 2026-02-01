Le trattative di calciomercato si scaldano: Frattesi potrebbe lasciare l’Inter, ma solo se si presenterà la condizione giusta. Al momento, tutto dipende da un incastro che ancora non si è completato. La domanda rimane aperta, e i tifosi aspettano sviluppi nelle prossime ore.

Inter News 24 Frattesi può lasciare l’Inter in queste ore di calciomercato ma solamente se si dovesse verificare un incastro. Le ultime ore di calciomercato stanno delineando un asse bollente tra Milano e l’Inghilterra. Al centro delle trattative c’è Davide Frattesi, la dinamica mezzala della Nazionale italiana e colonna del centrocampo nerazzurro, noto per i suoi inserimenti fulminei in area di rigore e per un fiuto del gol non comune per un mediano. Il centrocampista azzurro è finito nel mirino del Nottingham Forest, storico club inglese alla ricerca di muscoli e qualità per blindare la propria permanenza in Premier League. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frattesi può partire, lascerà l’Inter ad una sola condizione: incastro necessario. Ore calde di calciomercato

Approfondimenti su Frattesi Inter

Andrea Frattesi, centrocampista dell’Inter, è al centro delle discussioni di mercato tra Juve e altre squadre.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Juve, a Spalletti piace Frattesi dell'Inter: le ultime

Ultime notizie su Frattesi Inter

Argomenti discussi: Davide Frattesi lascia la Serie A? Inter verso il sì alla cessione: i dettagli; L'Inter vuole Curtis Jones: chiesto il prestito. Se arriva, Frattesi può partire; Biasin: Frattesi-Nottingham e Jones-Inter? Tutto dipende da…; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati.

Inter su Jones, può liberare Frattesi. Diaby ci crede ancoraMILANO - Il mercato invernale è ormai vicino alla chiusura e l’Inter non ha ancora battuto un colpo. Non per questo ha però smesso di provarci, anzi. In viale della Liberazione, al di là delle dichiar ... msn.com

Calciomercato Inter, Calhanoglu-Frattesi: contropiede Galatasaray, doppio assalto - Hakan infortunio, quante partite saltaInter, nel mirino Mlacic e Jakirovic. Il Galatasaray a Milano: obiettivo Frattesi, ma il club turco prova il ritorno di fiamma con Hakan Calhanoglu ... affaritaliani.it

Frattesi attende sviluppi sulla possibile (ma non semplice) operazione Inter-Curtis Jones: se il Liverpool lascia partire il suo giocatore, l’azzurro andrà al Nottingham (condizioni già stabilite), viceversa ognuno a casa sua. Il Liverpool - che ha proposto il prestito - facebook.com facebook

TS - #Dumfries- #Liverpool, solo un sondaggio. Per far partire #Frattesi serve il sostituto: l' #Inter pensa a #Jones x.com