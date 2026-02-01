Frattesi può partire lascerà l’Inter ad una sola condizione | incastro necessario Ore calde di calciomercato
Le trattative di calciomercato si scaldano: Frattesi potrebbe lasciare l’Inter, ma solo se si presenterà la condizione giusta. Al momento, tutto dipende da un incastro che ancora non si è completato. La domanda rimane aperta, e i tifosi aspettano sviluppi nelle prossime ore.
Inter News 24 Frattesi può lasciare l’Inter in queste ore di calciomercato ma solamente se si dovesse verificare un incastro. Le ultime ore di calciomercato stanno delineando un asse bollente tra Milano e l’Inghilterra. Al centro delle trattative c’è Davide Frattesi, la dinamica mezzala della Nazionale italiana e colonna del centrocampo nerazzurro, noto per i suoi inserimenti fulminei in area di rigore e per un fiuto del gol non comune per un mediano. Il centrocampista azzurro è finito nel mirino del Nottingham Forest, storico club inglese alla ricerca di muscoli e qualità per blindare la propria permanenza in Premier League. 🔗 Leggi su Internews24.com
