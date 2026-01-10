Capello incorona l’Inter | È la favorita per lo Scudetto

Fabio Capello ha espresso una valutazione chiara sulla corsa allo Scudetto di quest’anno. Interpreta il momento attuale della Serie A e, in un’intervista alla Gazzetta, ha indicato la squadra nerazzurra come la principale candidata al titolo, sottolineando la solidità e le potenzialità della formazione di Inzaghi in questa stagione.

Parole nette sul vertice della Serie A. Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta, non ha dubbi e indica l’ Inter come favorita assoluta per lo Scudetto. “ L’ho detto e lo ripeto: l’Inter è la squadra più attrezzata di tutte ”, ha spiegato Capello. “C’è un dato che rende bene l’idea: i gol segnati. La squadra di Chivu è già a quota 40 in campionato, mentre nessun’altra arriva a 30”. Per l’ex allenatore, il vantaggio non è solo numerico. “La differenza c’è e si vede, perché Chivu può ruotare gli uomini senza perdere qualità, mentre gli altri no”. Un concetto che vale anche per le dirette concorrenti: “ Nemmeno Conte può farlo in toto al Napoli ”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

