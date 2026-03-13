Pino Daniele sold out l’11esima edizione del memorial Je sto vicino a te

L’undicesima edizione del memorial dedicato a Pino Daniele, intitolato “Je sto vicino a te”, si svolgerà al Palapartenope. L’evento è già tutto pianificato e i biglietti sono andati sold out. Questa manifestazione celebra la musica e la memoria del cantautore napoletano. La serata riunisce artisti e appassionati che vogliono rendere omaggio alla figura di Daniele.

Tutto è pronto per il memorial dedicato a Pino Daniele - Je sto vicino a te che si terrà al Palapartenope per l'undicesimo anno. Il 19 Marzo alle ore 21, per l’undicesimo anno al Palapartenope si terrà il memorial dedicato a Pino Daniele – Je sto vicino a te. Una festa che come consuetudine ricorderà Pino Daniele a undici anni dalla sua scomparsa è celebrerà i 71 anni che il Nero a Metà, avrebbe compiuto proprio, il 19 Marzo, giorno del suo compleanno ed onomastico. I biglietti messi a disposizione l’altro ieri sono andati sold out nel giro di poche ore, dimostrando ancora una volta il grande affetto del pubblico nei confronti di Pino e della sua musica. 🔗 Leggi su 2anews.it

