MTB South Experience prima tappa sui Monti Dauni per Gianpier Clima | un sentiero porterà il suo nome

La prima tappa del circuito Mountain Bike South Experience 2026 si svolge sui Monti Dauni ed è dedicata a Gianpier Clima, filmmaker e appassionato di mountain bike noto per il suo spirito libero. Un sentiero specifico è stato intitolato a lui in un gesto che rende omaggio alla sua figura e alla sua passione per questo sport.

È dedicata alla memoria di Gianpier Clima, filmmaker giramondo e spirito libero autentico interprete della filosofia MTB, la prima tappa del circuito Mountain Bike South Experience 2026. Il 15 marzo è la Puglia a inaugurare il calendario MTBSE, alla scoperta dei Monti Dauni. Anche quest'anno, per la quinta edizione consecutiva, l'organizzazione è affidata all'A.S.D. MTB Puglia, con un team d'esperienza capeggiato dal suo presidente, Francesco Velluto, e da Giancarlo Casoli, presidente del Comitato provinciale Federciclismo Foggia. Domenica 15 marzo, Monti Dauni Mtb on Tour partirà alle 9 da Biccari, meta del turismo esperienziale immersa nella natura.