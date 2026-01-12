Mozzarella di Bufala Dop Copagri | Più controlli o la filiera rischia il collasso

La crescente domanda di Mozzarella di Bufala Dop ha portato a un aumento delle vendite e dei volumi di produzione. Tuttavia, secondo Copagri Campania, questa crescita rischia di mettere sotto pressione la filiera bufalina, che si trova in condizioni di vulnerabilità e con un alto rischio di crisi. È necessario intensificare i controlli per garantire la sostenibilità e la qualità del prodotto, evitando che questa eccellenza regionale possa collassare.

Copagri Campania lancia l'allarme: la Mozzarella di Bufala Campana cresce nelle vendite e nei volumi, ma gli allevamenti bufalini sono sempre più vicini al fallimento. Il motivo è chiaro: prezzo del latte sotto i costi di produzione e controlli di filiera ancora troppo deboli. Nel 2025 la.

