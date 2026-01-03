Aflatossina M1 nella mozzarella di bufala dop i lotti richiamati

L’azienda produttrice ha disposto il richiamo di alcune confezioni di mozzarella di bufala DOP, a causa della presenza di aflatossina M1. Sono stati identificati diversi lotti e formati interessati dal richiamo. Si consiglia di verificare l’etichetta e, in caso di acquisto, di non consumare i prodotti coinvolti. La sicurezza alimentare resta prioritaria, e si invita a seguire eventuali aggiornamenti ufficiali.

Richiamate dall'azienda produttrice confezioni di diverso tipo e pezzatura di mozzarella di bufala dop. La segnalazione compare con la data del 2 gennaio nell'apposito elenco del Ministero per la salute.Il Ministero, a tal proposito, ricorda che "Gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Aflatossina M1 nella mozzarella di bufala dop, i lotti richiamati Leggi anche: Pantini (Nomisma): “Mozzarella di bufala campana Dop conquista i consumatori Ue” Leggi anche: Mozzarella di bufala, la Dop è il cibo dell’amore in Europa Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Maxi richiamo di mozzarelle con tossine pericolose: i prodotti ritirati. Aflatossina M1 nella mozzarella di bufala dop, i lotti richiamati - La microtossina prodotta da un fungo che in particolari condizioni può contaminare il mangime degli animali ma anche tantissimi prodotti che consumiamo ogni giorno come frutta secca, spezie e riso ... napolitoday.it

Maxi richiamo di mozzarelle di bufala: trovate aflatossine oltre i limiti di legge - Un maxi richiamo di mozzarelle di bufala campana è stato disposto dal Ministero della Salute per la presenza di aflatossina M1 in quantità superiori ai limiti ... cronachedellacampania.it

Mozzarella di bufala DOP, richiamati più prodotti e lotti per rischio aflatossina: Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro e il richiamo di numerosi lotti di mozzarella di bufala campana DOP a seguito del riscontro di una possibile presenza di aflatossina M1 oltr - facebook.com facebook

Sicurezza alimentare, ritirata #mozzarella di bufala campana per aflatossine calabriadirettanews.com/2026/01/03/sic… via @CDNewsCalabria x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.