Movida molesta in almeno cinque locali del centro di Brindisi scattano i provvedimenti delle autorità

Le forze dell’ordine hanno chiuso cinque locali nel cuore di Brindisi dopo le proteste dei residenti. Le autorità hanno sequestrato i locali, accusati di creare disturbo e rumore eccessivo durante le ore notturne. I gestori rischiano ora sanzioni e possibili chiusure definitive. La movida nel centro storico si ferma, almeno per ora.

5 Decreti di Sequestro Preventivo: questo il bilancio di un'operazione condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, che ha coinvolto i titolari di esercizi pubblici nel centro storico di Brindisi. I provvedimenti sono stati emessi in seguito a denunce dei residenti che hanno segnalato episodi di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone causati dall'attività dei locali. L'attività investigativa ha preso avvio dopo che un comitato cittadino, formato da residenti del centro storico di Brindisi, ha presentato dettagliate denunce e querele.

