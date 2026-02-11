Movida molesta in almeno cinque locali del centro di Brindisi scattano i provvedimenti delle autorità
Le forze dell’ordine hanno chiuso cinque locali nel cuore di Brindisi dopo le proteste dei residenti. Le autorità hanno sequestrato i locali, accusati di creare disturbo e rumore eccessivo durante le ore notturne. I gestori rischiano ora sanzioni e possibili chiusure definitive. La movida nel centro storico si ferma, almeno per ora.
5 Decreti di Sequestro Preventivo: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, che ha coinvolto i titolari di esercizi pubblici nel centro storico di Brindisi. I provvedimenti sono stati emessi in seguito a denunce dei residenti che hanno segnalato episodi di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone causati dall’attività dei locali. Disturbo ai residenti a Brindisi I provvedimenti della magistratura Le modalità delle indagini Le ragioni dei sequestri Il ruolo della Polizia Scientifica Le prospettive future Disturbo ai residenti a Brindisi L’attività investigativa ha preso avvio dopo che un comitato cittadino, formato da residenti del centro storico di Brindisi, ha presentato dettagliate denunce e querele. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Stop alla "movida chiassosa": scattano i sigilli per cinque locali del centro
Questa mattina, cinque locali del centro di Brindisi sono stati chiusi con i sigilli.
Movida, scattano i sigilli per cinque locali
La polizia ha messo i sigilli a cinque locali nel centro storico dopo una serie di controlli.
