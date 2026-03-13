La Scuderia Piloti Sipontini accende i motori | al via la stagione 2026 al Motors Rally Show Pavia

La Scuderia Piloti Sipontini ha dato il via alla stagione 2026 al Motors Rally Show di Pavia, evento che ha visto la partecipazione di numerosi piloti e appassionati. La manifestazione si è svolta nel fine settimana, con le vetture che hanno affrontato le impegnative prove di rally su diversi percorsi. La giornata ha attirato un pubblico variegato, interessato a seguire le sfide tra le auto in gara.

La scuderia sipontina si presenterà al via con due equipaggi, pronti a difendere i colori del team in questo primo appuntamento stagionale: Alberto Degliantoni, navigato da Marco Damaschi, a bordo di Peugeot 208 Rally4 del team Racing Garage. L'equipaggio racconta: «Speriamo di riuscire a fare un po' di spettacolo, come sempre! 😅 Sono molto carico per questa gara. Vedremo quando salirò in macchina come andrà: non voglio sbilanciarmi troppo, ma daremo sicuramente il massimo.» Andrea "Tigo" Salviotti e Manuela Pellati su Renault Clio Rally5 del team Racing Garage. L'equipaggio commenta: «Siamo pronti per questo inizio di stagione 2026! È sempre bello rimettere il casco e tornare ad accelerare.