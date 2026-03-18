Il circuito di Goiania, che riapre dopo 37 anni, si prepara ad ospitare il nuovo Gran Premio del Brasile di MotoGp questo fine settimana. Tuttavia, le condizioni meteorologiche avverse hanno provocato allagamenti nel paddock e nel tracciato, sollevando preoccupazioni tra piloti e organizzatori. La pioggia incessante continua a rappresentare un ostacolo per lo svolgimento della gara.

Dopo 37 anni di assenza, Goiania si prepara ad accogliere già questo weekend il ritorno di una gara di MotoGp, ma il maltempo rischia di rovinare tutto. Il circuito di Goiania infatti è allagato dopo le incessanti piogge cominciate lunedì notte in Brasile e che ancora oggi continuano senza sosta. Motivo per cui il gran premio previsto nel weekend è a forte rischio. La situazione non è delle migliori: il tunnel che porta al paddock è totalmente sommerso e in gran parte della pista ci sono diversi centimetri d’acqua che rendono impraticabile la pista. Nel tunnel d’accesso al paddock c’erano addirittura 25 centimetri d’acqua e alcune parti della pista erano sommerse dalla pioggia, soprattutto la prima curva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, circuito allagato e paddock sommerso: le incognite sul nuovo Gp del Brasile. E la pioggia non dà tregua

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