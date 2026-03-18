Moto gp Marquez e i progetti per il futuro | Ritiro? Non arriverò a 40 anni

Il pilota di MotoGP, noto per le sue prestazioni e la sua esperienza, ha dichiarato di non considerare il ritiro in tempi brevi, ma ha anche specificato di non voler continuare a correre oltre i quarant’anni. La sua posizione si riferisce ai progetti futuri e alle intenzioni di proseguire o meno la carriera nel motociclismo. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Bologna il 18 marzo 2026.

Bologna, 18 marzo 2026 – Marc Marquez non pensa al ritiro, ma di certo non vuole proseguire oltremodo la sua carriera. A 33 anni è tempo di prime riflessioni, ma senza assilli. Pronto a rinnovare il contratto con Ducati per altri due anni, il nove volte iridato è certo di proseguire almeno fino al 2028, poi si vedrà. Conterà lo stato fisico, le sensazioni, la competitività, il logorio di un fisico martoriato da diversi infortuni, tutti fattori che Marc metterà assieme per prendere, un giorno, la decisione finale. Di certo, non arriverà ai 42 anni di Valentino Rossi. Infatti, il campione iridato 2025 ha affermato di volersi fermare prima dei quarant’anni in una recente intervista all’agenzia di stampa EFE. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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