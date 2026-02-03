Presentata l' edizione febbraio 2026 di Anime Diverse in Arte

Cascina ha aperto le porte a un nuovo evento dedicato all’arte e alla condivisione. La mostra “Anime Diverse in Arte” si tiene fino a fine febbraio, attirando artisti e visitatori da tutta la regione. La città si riempie di colori, forme e storie diverse, tutte raccontate attraverso le opere degli artisti presenti. La partecipazione è alta e l’atmosfera è vivace. La mostra si conferma un punto di incontro importante per chi vuole scoprire nuove prospettive artistiche.

Cascina, 2 febbraio 2026 - Cascina ha accolto un nuovo appuntamento dedicato all'arte e alla condivisione. Sabato 31 gennaio 2026, alle 18, presso l'Euro Hotel – Culla d'Arte, è stata inaugurata la mostra " Anime Diverse in Arte – Febbraio 2026 ", un'esposizione che riunisce artisti provenienti da percorsi e linguaggi differenti, uniti dalla stessa passione creativa. La mostra nasce dall'incontro di diverse anime artistiche che, attraverso tecniche, sensibilità e visioni differenti, contribuiscono a un racconto corale dell'arte contemporanea. Pittura, grafica, fotografia e poesia convivono nello stesso spazio, dando vita a un dialogo ricco e sfaccettato, capace di coinvolgere il pubblico in un'esperienza emotiva e culturale condivisa.

