Edizione numero 20 per ArteGenova la grande mostra-mercato di arte moderna e contemporanea

ArteGenova taglia il traguardo delle venti edizioni. La prossima mostra, in programma dal 13 al 15 febbraio 2026, si prepara a festeggiare un traguardo importante. La fiera di arte moderna e contemporanea torna a invadere gli spazi di Genova, portando in città artisti e collezionisti da tutta Italia e non solo. È una tappa che conferma il ruolo di questo evento nel panorama artistico nazionale.

Un grande traguardo per ArteGenova: l'edizione 2026, che prenderà il via venerdì 13 per poi concludersi domenica 15 febbraio, sarà infatti la numero 20. La grande mostra mercato dedicata all’arte moderna e contemporanea ha debuttato nel 2005, consolidandosi negli anni come il principale appuntamento di questo genere nel Nord-Ovest italiano, e come un evento accolto con affetto e fatto proprio dalla città di Genova. Anche questa edizione speciale sarà ospitata dal Padiglione Blu firmato da Atelier Jean Nouvel, con le sue ampie vetrate che affacciano sul mare, una vera e propria isola nel cuore del porto grazie all’intervento targato Renzo Piano che ha ridisegnato l’area del waterfront scavando un nuovo canale tra la terraferma e il padiglione.🔗 Leggi su Genovatoday.it

