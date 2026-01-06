Neres caviglia sinistra | cauto ottimismo dopo gli esami

Dopo l’uscita anticipata dall’Olimpico, gli esami a cui si è sottoposto David Neres hanno fornito prime indicazioni sulle sue condizioni alla caviglia sinistra. Sebbene si manifesti un cauto ottimismo, resta da valutare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. La situazione sarà monitorata nei prossimi giorni per definire eventuali interventi e programmi di riabilitazione.

Gli esami hanno sciolto i primi dubbi sulle condizioni di David Neres, uscito anzitempo dall'Olimpico nella sfida.

Neres, cauto ottimismo per la sua presenza in Inter-Napoli - Il brasiliano, infortunatosi durante la sfida contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande ... ilnapolionline.com

David Neres, filtrano le prime voci sull'entità dell'infortunio - Soltanto ipotesi per ora, sull'unica nota stonata del bel successo ottenuto dal Napoli ieri all'Olimpico di Roma contro la Lazio. napolitoday.it

Serie A - Neres niente lesione alla caviglia,Inter in dubbio

Napoli tira un sospiro di sollievo Neres ko alla caviglia: stop breve, ma Conte incrocia le dita per San Siro Salta il Verona , resta in dubbio per l’Inter Intanto il tecnico studia le alternative per ridisegnare il Napoli Tutti i dettagli nell’articolo complet - facebook.com facebook

Neres, confermato il trauma distorsivo ma nessuna lesione alla caviglia x.com

